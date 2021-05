Tv: su Amazon Prime 'Veleno', la docuserie sui 'Diavoli' della bassa modenese

14 maggio 2021 a

Roma, 14 mag.(Adnkronos) - Da martedì 25 maggio sarà in esclusiva su Prime Video 'Veleno' la docuserie true-crime italiana ispirata all'omonimo libro di Pablo Trincia. In una notte del luglio 1997, la polizia fa irruzione nella casa in cui Federico Scotta vive con la sua famiglia. Le autorità dispongono l'allontanamento immediato dei suoi due figli di 3 anni e 6 mesi. Federico viene accusato di far parte di una rete di pedofili e di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di sua figlia e di altri bambini. Inizia così la vicenda de 'I Diavoli della bassa modenese' una serie di casi di pedofilia e satanismo che porterà al definitivo allontanamento di 16 bambini dalle famiglie. Le indagini svelano l'esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici ai quali erano costretti a partecipare i bambini.

Le perizie medico-legali inchiodano i presunti membri della setta e, nel giugno 2000, tutti gli imputati al maxi processo vengono condannati in primo grado a lunghe pene detentive, molte delle quali confermate nei successivi gradi di giudizio.Venti anni dopo l'inchiesta giornalistica di Pablo Trincia mette in dubbio l'intera vicenda grazie a nuove sconvolgenti rivelazioni. In contrapposizione alla ricostruzione di Trincia nasce un comitato formato dalle famiglie affidatarie e dai bambini ormai adulti. Nel frattempo, nel 2019, nel vicino paese di Bibbiano, scoppia un altro clamoroso caso: diversi consulenti dei servizi sociali finiscono sotto inchiesta per aver allontanato dei minori dalle loro famiglie. Il “veleno” è ancora in circolo?

I cinque episodi di 'Veleno', l'attesa docu-serie ispirata all'omonimo libro di Pablo Trincia, saranno disponibili su Prime Video da martedì 25 maggio. La docu-serie prodotta da Fremantle è scritta e diretta da Hugo Berkeley, Ettore Paternò è l'executive producer.