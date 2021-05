Serie A: Juventus avanti nel derby d'Italia, ma per la Champions è dura

14 maggio 2021 a

Roma, 14 maggio 2021 - Incroci pericolosi nella penultima di campionato per quanto riguarda la lotta alla zona Champions, con ben cinque squadre in corsa per tre posti: in attesa dei risultati sul campo, gli analisti di Planetwin365 hanno già stilato la loro classifica, che vede Atalanta, Milan (1,03) e Napoli (1,08) con più di un piede nell'Europa che conta. A rischio la Juventus, a 2,50, speranze ridotte al lumicino, a 51, per la Lazio.

La Juventus, chiamata a vincere e sperare in un passo falso di chi la precede in classifica, avrà l'avversario peggiore. Perché se è vero che l'Inter è già campione d'Italia e potrebbe abbassare le difese, è anche vero che Conte ha dimostrato di voler onorare il campionato fino alla fine, soprattutto poi se si tratta di vincere il derby d'Italia e fare uno sgambetto proprio alla sua ex squadra. Non la pensano così però gli analisti di Planetwin365 che vedono i bianconeri favoriti nella sfida di domani pomeriggio. L'«1», scelto dal 43% degli scommettitori, è dato a 2,23, contro il 3,12 del «2» preferito dal 31% dei giocatori.

Il posticipo serale del sabato sarà il derby della Capitale. I giallorossi – per i quali il successo sarebbe un parziale riscatto dopo una stagione deludente - proveranno a spegnere definitivamente i sogni Champions della squadra di Inzaghi. I favoriti, per i quotisti, sono i biancocelesti - tre vittorie e due sconfitte nelle ultime 5 partite – dati vittoriosi a 2,31. Il rendimento più che altalenante della Roma – una sola vittoria nelle ultime sei partite di campionato e la mole di gol subiti lasciano poco spazio all'ottimismo. I giallorossi, nelle ultime 5 partite hanno incassato 13 gol, 56 in tutto il campionato, contro le 51 reti subite dalla Lazio, altra difesa tutt'altro che imperforabile. Il risultato è che gli analisti vedono nel derby una gara da Over, a 1,50.

La Fiorentina già matematicamente salva ospiterà il Napoli per la gara delle 12.30 di domenica. Poche chance per i padroni di casa secondo gli analisti di Planetwin365, che vedono avanti gli uomini di Gattuso a 1,42, confortati dal 66% delle giocate in loro favore. I tredici punti conquistati nelle ultime 5 partite e il vantaggio negli scontri diretti, permettono ai partenopei di essere padroni del proprio destino per un posto in Champions League. Alla Fiorentina il compito di sovvertire il pronostico dei quotisti, che all' «1» assegnano una quota piuttosto alta, 6,00. Un gradino sotto, la «X» data a 5,00.

