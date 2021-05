Turismo: edizione digitale Bit, su piattaforma oltre 58mila utenti unici

14 maggio 2021 a

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Oltre 58mila utenti unici che hanno visitato la piattaforma, con più di 7mila appuntamenti di business realizzati in videochat, che hanno fatto incontrare l'offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda di oltre 600 buyer. Questi alcuni dei numeri Bit Digital Edition, l'evoluzione della Borsa Internazionale del Turismo, tenutasi per sei giorni e chiusa oggi. In pochi giorni la piattaforma Expo Plaza è stata popolata dagli espositori con più di 1.900 stories, oltre 3.300 prodotti e arricchita da contenuti sia multimediali sia tradizionali. Il riscontro anche da parte del pubblico dei viaggiatori è confermato dai numeri dei social che hanno fatto registrare 1,5 milioni di impression e hanno raggiunto una copertura totale di 37.912 utenti.

"Bit Digital Edition ha confermato le aspettative. La formula digitale si è dimostrata efficace per un settore che, più degli altri, in questo momento ha bisogno di ripartire”, afferma Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “I risultati di questa edizione sono un segnale incoraggiante anche per Fiera Milano, dal prossimo 15 giugno potremo finalmente tornare ad organizzare fiere in presenza e il successo di questo format ci consentirà di offrire, in futuro, un'esperienza di visita dove la partecipazione fisica sarà arricchita da un'offerta digitale innovativa e complementare”.