Tumori: P&G sostiene 'Insieme siamo più forti' di Komen Italia

Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere dell'intera collettività, per il ruolo fondamentale che la donna svolge in ambito familiare, lavorativo e sociale. Tra gli effetti drammatici della pandemia, c'è anche il ritardo nella diagnosi di moltissime altre patologie come il tumore del seno. Si stima in media che nell'ultimo anno ci sia stato un calo degli screening anti-tumorali del 35% con un conseguente forte ritardo nelle diagnosi e nelle cure. Per questo, Susan G. Komen Italia, da 20 anni in prima linea nella prevenzione e lotta ai tumori del seno e Procter & Gamble, con il programma di cittadinanza d'Impresa “P&G per l'Italia”, lanciano l'iniziativa “Insieme siamo più forti”.

Un progetto - dettaglia una nota - per prendersi cura della salute delle donne a sostegno della “Carovana della Prevenzione”, il programma itinerante ideato congiuntamente da Komen Italia e Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs di Roma per offrire gratuitamente prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione, soprattutto alle categorie più svantaggiate, su tutto il territorio nazionale.

Grazie al sostegno di Procter & Gamble, quattro unità mobili ad alta tecnologia, dotate di tutta la strumentazione necessaria per la diagnosi precoce dei tumori del seno, ginecologici e di altre patologie oncologiche femminili prevalenti, raggiungeranno le periferie e le aree di maggiore disagio nel centro sud Italia. Un percorso di 10 tappe, che nei prossimi mesi toccherà 9 città italiane: Roma, Bari, Bitti, Carbonia, Napoli, Reggio Calabria, Gioia Tauro, Catania ed Enna, per consentire di effettuare visite cliniche ed esami diagnostici gratuiti come mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche, Pap test. I primi appuntamenti saranno a Roma sabato 15 maggio e domenica 16 maggio rispettivamente nei quartieri Quartaccio (Via Thomas Mann, angolo via Sand) e Corviale (Via Marino Mazzacurati 89) dalle 9.30 alle 17.

Le tappe sono state selezionate da Susan G. Komen Italia secondo precisi criteri: periferie delle principali città italiane o aree regionali con ridotto accesso ai servizi sanitari, regioni con maggiore disparità nell'accesso ai servizi di screening mammografico e regioni in cui il calo di screening mammografici a causa di Covid-19 è stato più forte. P&G - riferisce la nota - sosterrà l'azione di Komen Italia anche coinvolgendo i suoi consumatori con iniziative dedicate sulla piattaforma Desideri Collection (https://collection.desiderimagazine.it/).

"Delle quasi 56.000 donne che in Italia ogni anno ricevono una diagnosi di tumore al seno - afferma Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia - 12.000 perdono ancora la battaglia, spesso a causa di una diagnosi tardiva. La pandemia ha fatto notevolmente ritardare cure e screening oncologici e si prevede che nel 2021 ben 3.000 donne scopriranno in ritardo di avere un tumore del seno, quando la malattia sarà in stato più avanzato e quindi più difficile da curare. Per contribuire a recuperare il tempo perduto - ricorda - abbiamo aumentato le attività della nostra Carovana della Prevenzione, in modo da poter assicurare un accesso facile e di qualità agli esami di prevenzione alle donne che ne hanno più bisogno. Per essere efficaci in questa difficile sfida - aggiunge - è necessario unire le forze e siamo davvero grati a Procter & Gamble per il sostegno così determinante che ha scelto di offrirci tramite il suo programma 'P&G per l'Italia'".

"Il ritardo nelle visite mediche di prevenzione è tra gli effetti collaterali della pandemia più silenti ma più gravi. Oltre al lockdown - dichiara Paolo Grue, presidente e Ad di P&G Italia - la drastica riduzione delle disponibilità economiche nelle famiglie, soprattutto in alcune fasce socio-demografiche, ha portato molte donne ad interrompere i controlli periodici volti alla diagnosi precoce del tumore del seno, fattore determinante per una migliore possibilità di cura. Per questo all'interno del nostro programma di cittadinanza d'impresa 'P&G per l'Italia', sosterremo Susan G. Komen Italia ed in particolare la 'Carovana della Prevenzione' - assicura - per offrire esami diagnostici gratuiti portandoli nelle aree in Italia dove c'è più bisogno dove ci auguriamo di poter aiutare donne che hanno meno opportunità di fare prevenzione. Per non lasciare indietro nessuna donna".

'Carovana della Prevenzione – Programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile”, lanciato nell'ottobre 2017 da Susan G. Komen Italia, in collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs, ad oggi ha percorso oltre 35.000 chilometri su tutto il territorio nazionale, realizzando 350 'Giornate di promozione della salute femminile' in 16 regioni e offrendo 32.000 esami clinici e diagnostici eseguiti sulle Cliniche mobili dal personale sanitario specializzato della Fondazione Gemelli Irrcs di Roma e da volontari della Komen Italia, affiancati da personale sanitario di istituzioni locali e associazioni non profit che collaborano al progetto.