Fiere: Ieg, a Rimini si riparte in tutta sicurezza con congressi in presenza

Rimini, 14 mag. (Labitalia) - La macchina organizzativa della divisione Event & Congress di Italian Exhibition Group segna importanti appuntamenti nel pallottoliere del calendario estivo alle porte. Finalmente anche in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza e potendo anche contare sull'integrazione del digitale: format set tv, piattaforme virtuali, streaming. Una implementazione della propria offerta già all'avanguardia di servizi congressuali, che va incontro alle nuove esigenze della meeting industry ed è resa possibile dal costante lavoro di ricerca e sviluppo messo in campo nel periodo dell'emergenza sanitaria.

Ecco i principali eventi da segnare in agenda a partire da luglio, quando sarà possibile riaprire le porte delle sedi ai congressisti. Il 10 e 11 luglio la location riminese di Ieg ospiterà la Snep European Convention 2021, evento formativo dell'azienda di network marketing leader nel settore della nutrizione e della cura del corpo, che torna dopo l'edizione dello scorso settembre. Attese oltre 1500 persone, promoter provenienti da varie parti d'Europa.

Torna in presenza, dal 15 al 17 luglio, il Web Marketing Festival di Search On Media Group. Tre giorni dedicati al mondo dell'innovazione digitale e sociale, che verrà esplorato a 360 gradi attraverso la formazione professionale e oltre 100 eventi dedicati all'attualità, all'innovazione, alla cultura, al mondo del cinema (in omaggio al maestro Fellini) e dello spettacolo con concerti dal vivo, al business e al futuro, affrontando e indagando le principali novità tecnologiche e il loro potenziale sociale.

Per garantire una partecipazione ampia e diffusa il Wmf manterrà e potenzierà comunque un format ibrido e darà la possibilità di seguire la propria agenda interamente online grazie alle funzionalità della piattaforma già impiegata per le due edizioni realizzate nel 2020. Lo scorso anno, la manifestazione si era svolta infatti in forma ibrida al Palacongressi di Rimini in due edizioni (una estiva e una a novembre): la prima, a inizio giugno, aveva consentito di testare per l'intera durata dell'evento il nuovo format del set televisivo proposto da Ieg, tra i primi in Italia e da allora diventato nuovo plus dell'offerta congressuale e convegnistica della location riminese.

Dal 20 al 25 agosto si svolgerà anche quest'anno a Rimini il Meeting per l'Amicizia fra i Popoli che, dopo l'edizione del 2020 svoltasi al Palacongressi riminese in forma ibrida, tornerà ad occupare gli spazi della Fiera e lo farà continuando il proficuo rapporto di collaborazione avviato con la divisione Event & Congress di Ieg. Una collaborazione testata in piena emergenza Covid19 già a partire dall'evento di lancio Meet the Meeting svoltosi a maggio 2020.

Torna al palacongressi nello stesso periodo dello scorso anno anche il Congresso nazionale Anmco (Associazione nazionale dei medici cardiologi ospedalieri), giunto alla 52a edizione, tra gli appuntamenti consolidati dalla divisione congressi di Ieg in ambito Ecm, il programma nazionale di educazione continua in medicina. Sarà dal 26 al 28 agosto in presenza e avrà per tema la Cardiologia digitale.