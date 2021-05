14 maggio 2021 a

Tel Aviv, 14 mag. (Adnkronos) - Il leader storico di Hamas, Khaled Mashaal, ha annunciato ai media turchi che il movimento islamista palestinese è pronto a un cessate il fuoco, ma non ha ancora ricevuto una risposta in merito da Israele. Lo riporta il 'Times of Israel'.