Milano: Festa candidato sindaco per Partito Gay

14 maggio 2021 a

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Mauro Festa, avvocato, è il candidato sindaco di Milano per il Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista e Liberale. "Mi candidato perché, primo, credo davvero nel progetto di questo partito e per perseguire degli ideali a mio avviso fondamentali per una società che voglia definirsi civile", ha spiegato Festa. "Secondo perché mai come in questo momento storico c'è bisogno di una entità che convogli e si faccia carico di esigenze trascurate da troppo tempo, di diritti lesi, di vite violate, di soprusi subiti e di ingiustizie perpetrate alla luce del sole come la comunità Lgbt+, ma non solo".

Festa ha sottolineato che "il nostro non è un partito di nicchia, non è ghettizzante, è un partito che è aperto a tutti i cittadini: uomini, donne, trans, bisessuali, persone con disabilità, italiani, stranieri, giovani e meno giovani e non solo".

I primi tre obiettivi principali "su cui ci focalizzeremo: parità di genere, che non è intesa come solo tra uomo e donna, ridurre le disuguaglianze, che vuol dire non si lascia nessuno indietro, città e comunità ecosostenibili, perché la sostenibilità della vita di ognuno parte anche e soprattutto dalle città e dai contesti urbani in cui viviamo ogni giorno e verso cui dobbiamo rapportarci”, conclude.