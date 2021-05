Milano: riapre biblioteca rionale di Baggio con nuova sala per adolescenti

15 maggio 2021 a

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - Riqualificata e ampliata, riapre al pubblico la biblioteca rionale di Baggio, a Milano. Oggi, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, è stata inaugurata la nuova sala polifunzionale dedicata agli adolescenti, frutto di un processo di progettazione partecipata che ha coinvolto cittadini, associazioni, municipio e settori diversi dell'amministrazione comunale. Si tratta di circa 120 metri quadrati con arredi e attrezzature di ultima generazione pensati per loro e uno spazio lettura all'aperto, dove sono state posate fioriere acquistate tramite crowdfunding.

"Oggi è una giornata importante per Baggio", ha detto Sala. Con la riapertura della biblioteca, "il quartiere ritrova un importante luogo di cultura e socialità, un punto di riferimento di cui tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, hanno sofferto l'assenza durante il periodo dei lavori per la riqualificazione. Ringrazio il Municipio 7, il Comitato Quartiere Baggio, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla progettazione della nuova biblioteca. Le ragazze e i ragazzi di Baggio avranno un ambiente a loro dedicato, in cui poter condividere interessi, passioni, progetti e attività e crescere insieme. Sono certo che la nuova biblioteca saprà dare loro gli stimoli di cui hanno bisogno per diventare cittadini liberi e consapevoli".