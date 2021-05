15 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Lorenzo Sonego batte anche Andrey Rublev e vola in semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia in corso a Roma. Dopo l'impresa contro Dominin Thiem, l'azzurro oggi si è imposto contro il russo numero 7 del mondo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 33 minuti di gioco. Il piemontese, primo italiano in semifinale a Roma dal lontano 2007, ora se la vedrà con il numero uno del mondo Novak Djokovic.