Motomondiale: Gp Francia, Quartararo in pole davanti a Vinales e Miller

Le Mans, 15 mag. (Adnkronos) - Nuova pole per la Yamaha di Fabio Quartararo nel Gp di Francia di MotoGp a Le Mans. Il pilota francese con un giro incredibile ha chiuso con il tempo di 1.32.600 precedendo l'altra Yamaha di Maverik Vinales a +0.081 e la Ducati di Jack Miller con un ritardo di +0.104. Quarto posto per Franco Morbidelli e quinto per Jan Zarco. Sesto posto per la Honda di Marc Marquez a +0.437, seguito da Nakagami e Pol Espargaro. Nono tempo per la Petronas di valentino Rossi a +0.791 e chiude la top ten Oliveira.