15 maggio 2021 a

a

a

Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Mi sono sentito sempre al posto giusto, mi sono sentito sostenuto e stimato in un posto dove tutti lavorano per il bene del club, dove c'è senso di appartenenza e serietà. Queste sono anche le mie caratteristiche e i miei valori". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo col Cagliari.