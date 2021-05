Calcio: Pioli, 'ottima notizia per Ibra, non c'è problema al legamento'

15 maggio 2021 a

Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo ricevuto la notizia migliore che potessimo avere, il problema non interessa il legamento. La terapia conservativa permetterà a Zlatan di tornare al 100% la prossima stagione, dopo la visita anche lui era sicuramente più sereno". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, in merito all'infortunio di Zlatan Ibrahimovic che lo costringerà a saltare gli Europei.