Tennis: Valente replica a Spadafora, 'accetto complimenti e non rispondo a provocazioni'

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - "Del tuo tweet accetto solo i complimenti - se sinceri - per il resto, da politico imparziale quale sono e ho sempre dimostrato di essere, evito di rispondere alle provocazioni, non è mio stile. W lo sport W il tennis W l'Italia!". Così su Twitter Simone Valente replica così ai complimenti di Vincenzo Spadafora per la nomina nella fondazione che gestirà le Atp Finals di Torino. L'ex ministro dello sport gli aveva anche chiesto di restare autonomo rispetto alla sottosegretaria Valentina Vezzali che lo ha nominato.