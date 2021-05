Pentathlon: Alice Sotero ottiene la certezza aritmetica del pass olimpico

15 maggio 2021 a

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Il pentathlon moderno regala all'Italia un'altra qualificazione in vista di Tokyo. Alice Sotero, grazie al 7° posto ottenuto nella finale della Coppa del Mondo, disputata a Szekesfehervar (Ungheria), ha conquistato la certezza aritmetica della partecipazione ai Giochi Olimpici, grazie alla posizione occupata nel ranking. Alice è la seconda azzurra a centrare l'obiettivo nella disciplina, dopo Elena Micheli. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così 242 (124 uomini, 118 donne) in 24 discipline differenti con 46 pass individuali.