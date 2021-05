Covid: Giani, 'In Toscana obiettivo è arrivare a somministrare 35mila vaccini al giorno'

15 maggio 2021 a

Firenze, 15 mag. - (Adnkronos) - "Poter contare su nuovi centri vaccinali ci consentirà non solo di aumentare il numero delle somministrazioni di vaccino, ma anche di favorire i cittadini nel raggiungere i punti vaccinali più vicini ai luoghi dove vivono. Il nostro obiettivo è arrivare a somministrare 35mila vaccini al giorno in tutta la Toscana. Vaccinare e vaccinare sempre di più". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale a Reggello (Firenze).

"Abbiamo intrapreso la strada giusta. L'ampliamento del numero degli hub nell'area vasta centro e anche negli territori della sud est e della nord ovest va in questa direzione - ha aggiunto Giani - In tutte le Aziende sanitarie ho riscontrato un approccio serio, costruttivo e altamente professionale nella gestione di questa macchina organizzativa tra le più complesse. Ringrazio con gratitudine le donne e gli uomini, che ogni giorno, da lungo tempo, sono in prima linea, nella battaglia quotidiana contro il Covid".