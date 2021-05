Golf: British Masters, inglese Bland vince primo titolo in carriera e Migliozzi 2°

15 maggio 2021 a

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Dopo una grande prestazione sfuma alla prima buca play-off il sogno vittoria di Guido Migliozzi che chiude al secondo posto il Betfred British Masters. In Inghilterra sorride Richard Bland che, al 478esimo tentativo, festeggia in casa il primo titolo in carriera sull'European Tour. A Sutton Coldfield (Birmingham) Bland, 48enne inglese, e Migliozzi, 24enne di Vicenza, dopo un bel duello hanno chiuso le 72 buche regolamentari entrambi in 275 (-13) colpi. Ma alla prima buca play-off un par del britannico, contro un bogey del veneto, ha fatto la differenza.

Sul percorso del The Belfry (par 72) prestazione comunque super per gli azzurri. Tre quelli nella Top 15, con Edoardo Molinari 8/o con 278 (71 72 64 71, -10) e Renato Paratore – vincitore nel 2020 – 11/o con 279 (73 70 70 66, -9) dopo una bella rimonta nel giro finale. Ancora un secondo posto per Migliozzi. Azzurri protagonisti – Dopo quello di marzo scorso nel Qatar Masters ancora un secondo posto per Migliozzi (68 72 67 68) che ha sfiorato il terzo successo sul massimo circuito continentale dopo gli exploit nel 2019 al Magical Kenya Open e al Belgian Knockout.

Terzo al termine del primo giro, ottavo a metà gara, Migliozzi ha chiuso il “moving day” al secondo posto al fianco di Edoardo Molinari. Nel quarto e decisivo round ha messo a segno una prova bogey free (proprio come fatto nelle prime 18 buche) con 4 birdie, di cui due importanti alla 15 e alla 16. Alla 17 (par 5) ne ha sfiorato un altro e al play-off è inciampato in un bogey fatale (il quarto in 73 buche giocate). Ottima gara anche per il torinese Edoardo Molinari, tra i protagonisti della competizione e di un “moving day” che lo ha visto risalire dalla 41/a posizione. Ha sfiorato la Top 10 anche Paratore (che nel 2020 ha festeggiato in questo torneo il secondo successo sull'Eurotour), da 36/o a 11/o. Mentre sono usciti al taglio Andrea Pavan, 96/o con 148 (69 79, +4), Lorenzo Gagli, 108/o con 149 (75 74, +5), e Francesco Laporta, 127/o con 151 (76 75, +7).