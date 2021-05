Calcio: trionfo Roma nel derby, Mkhitaryan e Pedro stendono la Lazio (2)

15 maggio 2021 a

(Adnkronos) - La Lazio non riesce a replicare e la Roma sfiora il raddoppio al 12' della ripresa. El Shaarawy scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Cristante, controllo con il petto e tiro al volo di poco alto. Al 18' pericoloso Dzeko con un sinistro velenoso che sfila di un soffio sul fondo. La squadra di Inzaghi si sveglia dal torpore solo alla mezz'ora quando Immobile sfiora il pari. Colpo di tacco dell'attaccante biancoceleste e gran riflesso del portiere giallorosso che sventa la minaccia.

Al 33' Pedro, entrato da pochi minuti al posto di Pellegrini, raddoppia con una grandissima giocata: lo spagnolo conquista un pallone sulla trequarti e si invente un sinistro vincente dalla distanza che non lascia scampo a Reina. Al 43' la Lazio resta anche in dieci per l'espulsione di Acerbi per doppia ammonizione.