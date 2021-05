Roma: Gualtieri, 'con Rutelli e Veltroni città modello ora bus in fiamme e cinghiali'

16 maggio 2021 a

Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Io sarei più attento a dare indistinti giudizi in negativo sul passato. Con Veltroni e Rutelli Roma era un modello positivo, anche rispetto a Milano. Poi le parti si sono invertite, Roma è sprofondata nel degrado con gli autobus in fiamme e i cinghiali nelle strade. C'è stata una stagione in cui prima si progettava. Ora bisogna ripulire la città, fare le cose non fatte, ricominciare a fare progettazione di medio e lungo periodo". Lo ha detto Roberto Gualtieri a Radio24.