Roma, 16 mag (Adnkronos) - "La Lega è più legata a una dimensione territoriale, FdI ha una dimensione più nazionale. Per esempio, in politica estera la Lega difese l'indipendenza della Catalogna, per me una opzione che non esiste". LO ha detto Giorgia Meloni a Mezz'ora in più.