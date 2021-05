16 maggio 2021 a

a

a

Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Il giudizio sul governo non è positivo. Sulla pandemia e sulle chiusure, sui ristori, sulle scelte economiche mi pare in continuità con il governo precedente, anche più rigido. Draghi è più rigido di Conte sulle riaperture. Mi aspettavo qualcosa di meglio, più coraggio da parte di Draghi". Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz'ora in più.