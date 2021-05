16 maggio 2021 a

Roma, 16 mag (Adnkronos) - Draghi al Quirinale? "Per quello che mi riguarda è una scelta non fatta in maniera decisiva. A favore di Draghi c'è il fatto che si andrebbe a votare e che la persona ha un profilo di autorevolezza. Io non ho elementi per dire che è la persona che FdI potrebbe sostenere". Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz'ora in più.