M5S: Di Battista, 'tappa superata mia vita - tornare? Dipende da scelte che farà'**

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Il M5S "lo reputo una tappa superata della mia vita, se poi dovesse tornare in auge dipende dalle scelte che farà il M5S da qui in avanti". Lo ha detto Alessandro Di Battista, ospite di 'Mezz'ora in più', su Raitre.

Di Battista, incalzato da Lucia Annunziata sul suo futuro, aggiunge che tra le opzione c'è quella di "rientrare nel M5S qualora decidesse di lasciare il governo Draghi di cui ora fa parte, magari le mie sono speranze utopiche". Alla giornalista che gli chiede se sia una sua idea o un venticello che spira nel Movimento quello di un possibile addio a Draghi, "no - risponde netto - purtroppo non è un venticello".