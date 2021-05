16 maggio 2021 a

Roma, 16 mag (Adnkronos) - "La sinistra gioca una partita tattica, quando accusano Lega e FI di non essere leali sono loro a non essere leali. Non puoi pretendere di governare con i voti di un pezzo del centrodestra per fare quello che vuoi fare te. Vogliono stravincere e poi si lamentano quando gli altri dicono non siamo d'accordo". Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz'ora in più.