Roma, 16 mag (Adnkronos) - Per le comunali "ci incontreremo con Tajani e Salvini e decideremo. Siamo in tempo anche con altri nomi. Se Bertolaso a Roma decidesse per il no ci sarebbero altri nomi. Siamo comunque più compatti e decisi di nostri avversari che stanno andando in ordine sparso". Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz'ora in più.