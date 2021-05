Bologna: Sibilia, 'M5S pronto a sostenere Pd già da primo turno'

16 maggio 2021 a

a

a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “Il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico non devono sottostimare la portata delle prossime elezioni amministrative. M5s resta la forza più numerosa a livello parlamentare, e sul territorio sappiamo di essere determinanti in particolare in alcuni comuni chiave come Bologna, Napoli e Torino, dove un accordo tra Pd e M5S può consentire di non lasciare quei comuni alla deriva. A Bologna siamo pronti a sostenere il Pd già dal primo turno. Se però ci dovesse essere il candidato di Renzi questo accordo non ci sarà”. È quanto afferma il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, a margine di un incontro che si è svolto a Bologna con il candidato Pd Matteo Lepore e la consigliera regionale M5S Silvia Piccinini.