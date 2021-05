Cagliari salvo, Benevento a un passo dalla B

16 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Il Cagliari è salvo, il Benevento è a un passo dalla retrocessione. Con il pareggio in extremis per 1-1 del Crotone al Vigorito contro i campani, grazie a una rete nel recupero di Simy, i sardi con 36 punti possono festeggiare la matematica salvezza a poche ore dal match di San Siro contro il Milan. Umore decisamente diverso per la squadra di Filippo Inzaghi che vede le chance di restare in Serie A appese a un filo. Con 32 punti la formazione campana può agganciare solamente il Torino che la precede di 3 punti. Il Benevento deve sperare che i granata non facciano punti nel recupero di martedì contro la Lazio per poi giocarsi tutto nell'ultima giornata allo stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Nicola.