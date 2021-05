SIFI e Bausch Health Russia annunciano una partnership commerciale strategica in Russia che garantirà un maggiore accesso a importanti farmaci per la cura degli occhi

17 maggio 2021 a

- SIFI amplia la sua presenza nell'Europa orientale e nell'Asia settentrionale firmando un accordo commerciale pluriennale con Bausch Health Russia

CATANIA, Italia, 17 maggio 2021 /PRNewswire/ -- SIFI, azienda leader a livello internazionale nel settore oftalmico, annuncia di aver stipulato un accordo strategico pluriennale con Bausch Health Russia per la commercializzazione dei suoi prodotti innovativi per il trattamento dei disturbi oftalmici in Russia.

L'avvio delle vendite è previsto per il 2021, con la commercializzazione in Russia di 5 prodotti SIFI, segmenti di un portafoglio oftalmico completo e consolidato. Questi includono:

Bausch Health Russia avrà la possibilità di commercializzare i futuri prodotti SIFI attualmente in fase di sviluppo.

"SIFI si impegna a proseguire lo sviluppo e l'espansione ed è lieta di annunciare questa partnership strategica con Bausch Health Russia", ha dichiarato Gilberto Dalesio, CCO di SIFI. "Unendo le forze, SIFI rafforzerà la propria presenza a livello globale e stabilirà una presenza in Russia, uno dei mercati farmaceutici in più rapida crescita al mondo, e consentirà agli oftalmologi russi di affrontare una vasta gamma di disturbi oftalmici, offrendo vantaggi significativi ai pazienti russi."

"Bausch Health è lieta di collaborare con SIFI, perché insieme possiamo garantire agli oftalmologi russi e ai loro pazienti un maggiore accesso a questi importanti farmaci oftalmici", ha dichiarato Cees Heiman, Vice Presidente Europa/Russia Pharmaceuticals di Bausch Health.

Informazioni su SIFI

SIFI è un'azienda leader nel settore oftalmico, con sede in Italia, specializzata nella cura degli occhi dal 1935. SIFI sviluppa, produce e commercializza soluzioni terapeutiche innovative per pazienti con patologie oftalmiche. SIFI si impegna attraverso ricerca e sviluppo a migliorare la qualità della vita dei pazienti, esportando in più di 20 Paesi nel mondo con operazioni commerciali in Italia, Spagna, Francia, Romania, Messico e Turchia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg