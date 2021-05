Trading online: inflazione Usa e mercati secondo tradingonline.net

17 maggio 2021 a

a

a

(Milano, 17 maggio 2021) - Milano, 17 maggio 2021 - Lo scenario attuale sui mercati finanziari è caratterizzato soprattutto dai timori sull'inflazione USA, con i prezzi che ad aprile sono aumentati del 4,2% negli Stati Uniti. Questo dato ha penalizzato tutte le principali borse mondiali, da Wall Street alle piazze finanziarie europee e asiatiche, generando preoccupazione in merito a un possibile intervento da parte delle banche centrali per ridurre l'offerta monetaria.

Tale operazione potrebbe far incrementare i rendimenti delle obbligazioni pubbliche a lungo termine, accelerando anche la rotazione dei titoli favorendo le azioni value e cicliche. Allo stesso tempo prosegue il rally delle materie prime, una situazione che potrebbe minacciare una crescita economica ancora poco solida e disomogenea, oltre alle turbolenze nel mercato criptovalutario e all'aumento della volatilità nel Forex.

Senza dubbio, fare trading online oggi significa operare in un contesto di rischi e opportunità, in cui è fondamentale puntare sulla formazione professionale e acquisire informazioni di qualità, allo scopo di investire in modo sostenibile ed efficace. Il portale

TradingOnline.net: il ruolo della formazione nel trading online

Secondo gli esperti di Tradingonline.net, è fondamentale per una persona che si avvicina per la prima volta al trading investire innanzitutto nella formazione in ambito finanziario. Nonostante le nuove tecnologie abbiano reso gli investimenti online più accessibili, infatti, si tratta comunque di un'attività complessa in cui sono in gioco i propri soldi, per questo motivo è essenziale un'adeguata preparazione prima di cominciare a operare sui mercati finanziari in modo autonomo.

Purtroppo, ancora oggi questo aspetto viene spesso trascurato, con molti utenti che iniziano a fare trading senza una corretta educazione finanziaria, esponendosi a due tipi di rischi: da un lato un trader senza esperienza e sprovvisto di una solida base tecnica può perdere velocemente tutto il capitale, dall'altro è più vulnerabile nei confronti delle truffe e delle frodi. Si tratta di due aspetti che possono essere gestiti con la formazione, seguendo un cammino di studio e preparazione indispensabile per fare trading online in modo resiliente.

Grazie a un elevato know-how e una solida reputazione nel campo dell'informazione legata al trading online, infatti

Nel 2021 il sito web d'informazione verticale sul trading online si presenta con una veste grafica rinnovata, con la creazione di un nuovo logo per aiutare gli utenti a riconoscere il portale ed evitare le imitazioni o i siti fake. L'offerta formativa su tradingonline.net, completamente gratuita per tutti i lettori, viene realizzata e gestita attraverso una redazione di prim'ordine, con professionisti altamente qualificati e uno staff che si occupa di trading online da quasi due decenni.

Come iniziare a fare trading online: i consigli di Tradingonline.net

Per quanti vogliono cominciare oggi con il trading online i professionisti i Tradingonline.net consigliano un approccio cauto. Prima di tutto è importante studiare le basi dei mercati finanziari e il funzionamento dei principali strumenti d'investimento, migliorando le proprie competenze in maniera graduale. Inoltre bisogna apprendere l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale, due attività essenziali per imparare a creare una strategia operativa in modo indipendente.

A questo punto è necessario scegliere un broker adatto alle proprie esigenze d'investimento, affidandosi appena a intermediari autorizzati e in possesso di un'ottima reputazione nell'ambiente. Il servizio proposto dall'operatore deve essere di qualità, in linea con il tipo di operazioni finanziarie che si vogliono effettuare, con costi competitivi, strumenti evoluti per l'analisi finanziaria e applicazioni moderne ed efficienti per il trading online.

Su Tradingonline.net è possibile trovare tutte le informazioni di cui si ha bisogno per cominciare con il trading, dalle recensioni dettagliate dei migliori broker del settore ai manuali online per apprendere l'analisi tecnica e fondamentale. I contenuti sono aggiornati in modo costante, per garantire risorse attuali e sempre valide, con una proposta che copre tutti gli ambiti più importanti, dal trading azionario agli investimenti nelle criptovalute, per fornire un supporto a 360 gradi a quanti vogliono fare trading online in modo professionale.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per tradingonline.net