Lombardia: oltre 11 mln per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese

17 maggio 2021 a

a

a

Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Regione Lombardia, attraverso l'assessorato allo Sviluppo economico coordinato da Guido Guidesi e le Camere di commercio lombarde, con il supporto di Unioncamere Lombardia danno il via a due importanti bandi in tema di digitalizzazione 'Voucher digitali 4.0', e a una misura dedicata all'e-commerce come strumento digitale per la ricerca di nuovi mercati. Inseriti nell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, prevedono un importo finanziario complessivo 11.713 milioni euro di cui 7.188.000 di euro in voucher digitali e di 4.525.000 euro per il commercio elettronico.

Con la misura 'Digital business: interventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico e l'innovazione delle imprese' prendono il via questa settimana due bandi per promuovere la digitalizzazione e sostenere i processi di innovazione delle imprese lombarde. "Si tratta di una misura che dà la possibilità alle imprese Lombarde di rafforzarsi sul digitale - ha sottolineato l'assessore Guidesi - e utilizzare completamente i grandi benefici del settore aggiungendo quote di mercato. Durante il lungo periodo di chiusura i nostri imprenditori con la caparbietà e l'ingegno che li contraddistingue hanno saputo trovare anche strade alternative per tornare a correre; il digitale e l'e-commerce sono gli esempi più utilizzati ed è per questo motivo che come Regione abbiamo deciso di intervenire con un investimento consistente".

"Regione Lombardia -ha spiegato Lara Magoni assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda- ancora una volta sostiene concretamente il sistema imprenditoriale locale, per stare al passo con la domanda di servizi e infrastrutture digitali che il mercato post-Covid richiede. Non solo interventi di integrazione degli spazi fisici del commercio con il digitale e la vendita online, ma anche lo sviluppo di nuove soluzioni logistiche, di comunicazione e di formazione". La "crisi che stiamo vivendo - ha proseguito - ci sta insegnando ad esplorare e sviluppare nuovi canali per ampliare le opportunità di business. La crescita esponenziale dell'utilizzo dei grandi portali online per l'acquisto di beni di consumo, di prima necessità e servizi, coinvolge naturalmente settori nevralgici per l'economia lombarda come il turismo, la moda e il design". La misura di Regione Lombardia, "in tal senso intende sostenere quelle realtà economiche e commerciali che rappresentano il fulcro della tradizione e della qualità artigiana dei nostri territori. Realtà che, in un sistema in profonda evoluzione - ha detto ancora l'assessore - possono rimanere competitive e concorrenziali grazie all'innovazione, approcciando nuovi ambiti di mercato, mantenendo alto il livello della loro produzione. Solo così potranno appresentare ancora il 'Made in Lombardia' in Italia e nel mondo".