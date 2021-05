Lombardia: Moratti e Rolfi, 'nostro agroalimentare sicuro, a prova microscopio' (2)

17 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Il documento approvato segue un progetto pilota che Regione Lombardia aveva avviato lo scorso anno. In provincia di Brescia era stato infatti attuato il monitoraggio sperimentale dei residui di antibiotici nel latte destinato alla trasformazione. Aveva visto coinvolti il dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (Dvsaoa) dell'Ats di Brescia per le attività di campionamento e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna (Izsler) per le attività di laboratorio: "Il progetto pilota del 2020 - commentano Moratti e Rolfi - ha certificato sul latte lombardo un residuo pari a zero. Ora innalziamo ulteriormente la sensibilità dei controlli ed estendiamo ad altre filiere".

Un programma in grado di rilevare con un'unica analisi oltre 60 elementi chimici, anche se presenti a livelli oltre 100 volte inferiori ai limiti eventualmente previsti. Sulla base degli esiti del progetto sperimentale, che non ha riscontrato positività agli antibiotici, è stata infatti innalzata la sensibilità del campionamento. Ed estesa l'attività a tutto il territorio regionale, coinvolgendo anche la filiera carni e uova. Il progetto coinvolge anche i veterinari liberi professionisti e le associazioni di categoria. La presenza di residui di farmaci veterinari in generale e di antibiotici in particolare è un tema quantomai attuale, all'attenzione dei consumatori. Il fenomeno viene spesso correlato alle condizioni in cui sono mantenuti gli animali negli allevamenti intensivi e alla necessità di effettuare trattamenti farmacologici per controllare patologie connesse a non ottimali condizioni di allevamento.

Il rispetto dei limiti massimi di residuo fissati dalle norme comunitarie è un prerequisito sanitario garantito dai controlli. Ciononostante, negli ultimi anni si è assistito a un progressivo aumento sul mercato di prodotti che recano in etichetta la dichiarazione 'antibiotic free', che da un lato rappresenta un valore aggiunto per il consumatore, ma che al contempo richiede la possibilità di verifica su quanto dichiarato. A oggi è possibile effettuare un'attività innovativa di monitoraggio sulla presenza di residui chimici in tutte le fasi produttive delle principali filiere di alimenti di origine animali.