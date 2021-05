Lombardia: Moratti e Rolfi, 'nostro agroalimentare sicuro, a prova microscopio'

17 maggio 2021 a

a

a

Milano, 17 mag.(Adnkronos) - "I produttori lombardi garantiscono la massima qualità e sicurezza alimentare. Contro tutte le fake news che spesso vengono veicolate, ma soprattutto per garantire genuinità e salute, Regione Lombardia promuove uno studio scientifico approfondito sulle filiere della carne, del latte e delle uova". Lo annunciano la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, e l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, al termine della odierna seduta di Giunta che ha approvato il 'Progetto di valorizzazione delle filiere produttive lombarde della carne, del latte e delle uova. Mediante la ricerca di residui di antibiotici, metalli e ormoni con nuove metodiche analitiche ad ampio spettro ed elevata sensibilità'.

"Proprio gli eventi drammatici del Covid e della pandemia - dice Letizia Moratti - ci impongono di aumentare il controllo su quello che mangiamo. Per garantire la genuinità e salubrità dei prodotti e scongiurare il rischio di veder veicolate epidemie attraverso gli animali e quanto viene dato loro da mangiare. In quest'ottica, nelle linee d'indirizzo al Piano sanitario regionale ampio spazio è dato al tema del 'One Health', ovvero della massima condivisione e di una 'sola salute' di uomo, animali e ambiente. Il progetto approvato oggi va in questa direzione, proprio verso questi obiettivi".

"La Lombardia - spiega Fabio Rolfi - è la prima regione agricola d'Italia. Produciamo il 43% del latte italiano, abbiamo il 53% dei capi suini a livello nazionale, 16.600 allevamenti di bovini da carne e latte e oltre 1.000 allevamenti avicoli. Siamo terra di prodotti Dop conosciuti nel mondo. Si tratta di un sistema portante per la nostra economia e per la nostra storia e vogliamo tutelare con dati scientifici certi questo patrimonio".