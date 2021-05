Roma: Silvestrini (Psi), oggi nostra candidata a primarie centrosinistra

17 maggio 2021 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Oggi, alle 16, in piazza del Campidoglio, il Partito socialista italiano presenterà la candidata alle primarie del centrosinistra per il sindaco a Roma. “Siamo in corsa per le primarie con una candidata del Psi per dare voce ad un'area socialista, ecologista e femminista spesso tenuta ai margini della coalizione di centrosinistra sia romano che nazionale. Crediamo che alcune delle nostre ragioni debbano essere al centro dell'agenda pubblica per il rilancio della città di Roma”, spiega Andrea Silvestrini, Segretario Psi Roma Federazione metropolitana.