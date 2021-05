Omofobia: Gozi, 'da Europa parta battaglia per società più giusta'

17 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "La Giornata mondiale contro l'omotransfobia deve unirci tutti, senza polemiche e senza distinzioni politiche, ma soprattutto senza ipocrisie. In Italia c'è chi chiede giustamente all'Unione europea di condannare quei Paesi extraeuropei in cui ancora oggi sono negate le libertà fondamentali e i diritti delle persone Lgbitq, dimenticando che tutto questo ancora oggi accade anche in Europa". Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario del Partito democratico europeo.

"In Polonia e Ungheria -continua- assistiamo ogni giorno a una continua regressione sul piano dei diritti e della tolleranza, i loro governi nazionalisti violano sistematicamente i nostri valori democratici e i principi fondamentali, minacciano lo Stato di diritto, legittimano l'odio e le discriminazioni verso le persone. Sarebbe opportuno dunque che i loro alleati, le loro amiche e i loro amici italiani ne prendessero atto e fossero più coerenti e meno ipocriti con le loro affermazioni. Abbiamo compiuto enormi passi avanti su questo tema votando la 'Risoluzione sulla proclamazione dell'Ue come zona di libertà per le persone Lgbtiq', ma la battaglia per costruire una società più giusta deve partire proprio dalla nostra comunità europea. L'amore è amore. Ovunque, anche e soprattutto a Budapest e Varsavia".