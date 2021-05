Lombardia: F.Sala, 'accordo da 10 mln con università per sostenere economia circolare' (2)

17 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Il primo, importante ambito di azione sarà la trasformazione circolare del settore automotive verso la mobilità elettrica, settore di rilevanza strategica per l'eco-sistema regionale e l'economia lombarda. "Il percorso verso l'economia circolare rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo - afferma l'assessore all'ambiente e Clima Raffaele Cattaneo - ed è cruciale nelle scelte politiche della nostra Regione. L'innovazione rappresenta la via per affrontare le nuove sfide della sostenibilità, e l'accordo con le Università consentirà di sviluppare le conoscenze sull'economia circolare, attorno alla quale si gioca la più grande opportunità di sviluppo che abbiamo di fronte".

La collaborazione prevede la realizzazione dell'innovativa infrastruttura pilota, che fornirà agli stakeholders dell'eco-sistema lombardo la capacità di validare e dimostrare prodotti, processi e sistemi produttivi circolari innovativi, creando nuove opportunità di sviluppo di catene del valore cross-settoriali circolari per il settore automotive verso la mobilità elettrica. Nuovi modelli di business ispirati ai principi dell'economia circolare, in cui un prodotto al termine del suo ciclo di vita viene appunto rimesso in circolo grazie a un adeguato design di prodotto e di processo, porteranno tra l'altro a una maggiore resilienza e competitività nell'attuale sistema produttivo: aumenterà infatti la disponibilità di risorse strategiche e prodotti ad alto valore aggiunto nell'eco-sistema locale, e verrà ridotto l'impatto di eventuali criticità esterne (vedi le difficoltà dovute ai lockdown legate alla pandemia di Covid-19).

Infine, la realizzazione dell'infrastruttura garantirà il potenziamento delle attività di formazione delle future generazioni di ingegneri, architetti e delle altre figure professionali come chimici, chimici industriali e scienziati dei materiali: anche grazie al nuovo Hub, saranno in grado di rispondere alle sfide poste da una transizione sistematica e sistemica all'economia circolare e da un paradigma di sviluppo sostenibile.