Oliviero (Campania): "Transumanza per rimettere in pista aree interne"

Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - "Riteniamo che questa sia una giusta sinergia", in grado di creare sviluppo attraverso "quella pastorizia che a volte resta relegata nei nostri bagagli culturali ma dalla quale possono arrivare nuovi spunti per un turismo lento e che guarda sempre di più alle zone interne". La giusta iniziativa "per rimettere in pista le aree interne delle nostre regioni".

Così Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania, in occasione della firma dell'accordo di partenariato “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà”, iniziativa nell'ambito del progetto Parcovie 2030 all'interno del programma Terre Rurali d'Europa della programmazione europea Agenda 2030.