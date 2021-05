Covid: accordo per produzione su vasta scala di Sputnik in India

17 maggio 2021 a

Mosca, 17 mag. (Adnkronos) - L'azienda farmeceutica indiana Shilpa Medicare Limited, che ha in precedenza stratto un accordo con Mosca, ha firmato una intesa di tre anni con Laboratori Reddy per la produzione del vaccino Sputnik in India, negli impianti di Dharwad, nel Karnataka. Due diversi lotti dello Sputnik, approvato a Nuova Delhi lo scorso aprile, sono stati consegnati in India, il primo e il 16 maggio. Il vaccino russo è il terzo a essere somministrato nel Paese maggiormente colpito dall'epidemia (oltre a Covishield, di AstraZeneca, e Covaxin della Bharat Biotech).