Milano: fermato per controllo in Stazione Centrale si scopre che è ricercato, arrestato

Milano, 17 mag.(Adnkronos) - Era ricercato per numerosi reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. Sabato è stato fermato per un controllo nei pressi della Stazione Centrale ed è stato arrestato. E' accaduto a Milano, a un 42enne pluripregiudicato.

Gli agenti della polfer, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno notato l'uomo in Piazza Duca D'Aosta. Il suo atteggiamento li ha insospettiti, così hanno deciso di sottoporlo a controllo. E' emerso che a suo carico pendeva un recente provvedimento di carcerazione, emesso dalla procura di Milano, dovendo scontare una pena residua di 1 anno, 6 mesi e 7 giorni di reclusione, per reati legati agli stupefacenti.