Sociologi: addio a Ronald Inglehart, lo studioso dei valori post-materiali** (2)

(Adnkronos) - Dagli anni '90 si è concentrato nello studio delle trasformazioni delle appartenenze religiose. E' autore sull'argomento del volume di sintesi "Sacro e secolare. Religione e politica nel mondo globalizzato" (con Pippa Norris, Il Mulino, 2007). Inglehart ha messo radicalmente in discussione la teoria della secolarizzazione sostenendo che religione "non è affatto scomparsa, né è probabile che ciò avvenga in futuro". Il volume propone una nuova lettura della secolarizzazione e la sottopone a verifica con dati provenienti da quasi 80 società di ogni parte del mondo, rilevati tra il 1981 e il 2001.