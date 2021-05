Dl sostegni: governo pone fiducia alla Camera

17 maggio 2021 a

a

a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge Sostegni, già approvato dal Senato e da convertire entro venerdì prossimo, 21 maggio.

In base agli accordi già intercorsi nella Conferenza dei capigruppo, le dichiarazioni di voto avranno luogo domani a partire dalle 15, mentre la chiama avrà inizio alle 16.30. Il voto finale sul provvedimento è previsto per mercoledì 19 maggio entro le 20.30, con dichiarazioni di voto a partire dalle 19 con trasmissione in diretta Rai.

Proteste per la decisione del Governo di porre la fiducia sono state espresse da Tommaso Foti, di Fratelli d'Italia, e Raffaele Trano, de 'L'alternativa c'è'.