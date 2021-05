Bielorussia: Lukashenko dà a polizia altri poteri, armi combattimento e uso illimitato forza fisica

17 maggio 2021 a

Minsk, 17 mag. (Adnkronos/Dpa) - Più poteri sono stati assegnati alla polizia in Bielorussia contro gli attivisti che da agosto scendono in piazza per protestare contro la rielezione di Aleksandr Lukashenko a presidente. Lukashenko oggi ha firmato il decreto che autorizza la polizia a usare "equipaggiamenti speciali e da combattimento" contro gli attivisti in piazza. Le forze di sicurezza non saranno perseguibili per danni provocati dall'impiego della "forza fisica" e potranno bandiere foto e video.