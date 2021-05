17 maggio 2021 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - E' allo studio del Cts la possibilità di prolungare la seconda dose per i vaccini Pfizer e Moderna anche oltre il quarantaduesimo giorno, come attualmente stabilito. E' una delle ipotesi che il governo sta valutando, come emerso al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi che ha definito il nuovo timing delle riaperture.