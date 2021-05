Falcone: 23 maggio celebrazioni a Palermo in clima anti Covid, presente Mattarella

17 maggio 2021 a

Palermo, 17 mag. (Adnkronos) - Partiranno dal porto di Palermo, anche se quest'anno senza la 'Nave della legalità', le celebrazioni per il XXIX anniversario della strage di Capaci del 23 maggio in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Le delegazioni delle scuole di Palermo e di tutta la Sicilia s'incontreranno, alle 8.10, al molo dove solitamente attracca la Nave e un'orchestra di studenti dell'Istituto Regina Margherita di Palermo si esibirà alla presenza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone. La giornata - dal titolo 'Di cosa siamo Capaci' - proseguirà nell'aula bunker del carcere Ucciardone dove, dopo i saluti della professoressa Maria Falcone, presidente della Fondazione, si alterneranno gli interventi istituzionali del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, del ministro della Giustizia Marta Cartabia, del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, del capo della Polizia Lamberto Giannini, del comandate Generale del Carabinieri Teo Luzi, del comandante generale della Finanza Giuseppe Zafarana, del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Il tutto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel corso della cerimonia verranno premiati gli studenti vincitori del concorso 'Cittadini di un'Europa libera dalle mafie', promosso dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell'Istruzione. La cerimonia sarà chiusa al pubblico a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, e i giornalisti potranno seguire l'evento attraverso un maxischermo posizionato in uno spazio all'aperto attiguo all'aula bunker. All'area si avrà accesso previo accredito. L'iniziativa sarà comunque trasmessa in diretta su Rai1 e sulla pagina Facebook della Fondazione Falcone @FondazioneFalcone. La storica piazza nel centro di Palermo, piazza Magione, nel quartiere Kalsa dove sono cresciuti i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che nelle scorse edizioni era lo scenario di una grande festa della memoria per gli studenti, quest'anno ospiterà le due gigantografie dei giudici. Altro luogo della memoria sarà il giardino Quarto Savona Quindici, dove gli studenti degli istituti superiori palermitani Enrico Medi, Vittorio Emanuele II, Regina Margherita, Majorana e del Liceo Scientifico Ernesto Basile si sfideranno in un rap contest.

Tutto sino alle 17.58 quando, in collaborazione con le Fiamme Oro, il campione Stefano Ghisolfi si arrampicherà sulla 'Casina No Mafia' dove ad attenderlo ci saranno i bambini delle Fiamme Oro che innalzeranno le foto dei 5 agenti della scorta del giudice Falcone. Nel pomeriggio, sotto l'Albero Falcone, in via Notarbartolo, si terrà il momento conclusivo delle celebrazioni che si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid e nell'assoluto divieto di assembramenti. Alle 17.58, ora della strage, verrà eseguito il Silenzio e verranno letti i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di Via d'Amelio. Alle 19 una messa in suffragio, officiata da padre Sergio Catalano, verrà celebrata nella chiesa di San Domenico.