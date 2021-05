Governo: Gelmini, 'non ci sarà nessuna maggioranza Ursula'

18 maggio 2021 a

a

a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Comprendere cosa vogliano fare Pd e M5S non è facilissimo, ma non ci sarà nessuna maggioranza Ursula. Salvini e Berlusconi hanno scelto di sostenere Draghi e non cederanno alle provocazioni". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"Il centrosinistra -aggiunge- ha montato una sciocca polemica sul nulla, Salvini ha votato in Cdm il Pnrr e dentro ci sono impegni precisi sulle riforme. Non saranno quelle volute dal centrodestra, perché non credo Letta e Speranza voterebbero la flat tax o la separazione delle carriere, ma su riduzione e semplificazione delle aliquote fiscali, come sulla durata dei processi, dei punti di intesa si troveranno".