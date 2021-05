Centrodestra: Gelmini, 'stimo Meloni ma per premiership conta esperienza governo Fi e Lega'

18 maggio 2021 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Ho molta stima di Giorgia, donna in gamba che ha fatto un grande percorso. Ma la scelta di Fi e Lega di rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi, avrà un peso quando si dovrà individuare il candidato premier". Lo dice Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, in un'intervista al 'Corriere della Sera', a proposito di una candidatura a palazzo Chigi di Giorgia Meloni.