CENTRIC SOFTWARE® lancia il PLM per Food and Beverage di prossima generazione

18 maggio 2021 a

a

a

Centric fornisce ai produttori, retailer e marchi del food and beverage una suite, moderna e completa, inclusiva di piattaforma web, app mobili e board digitali

CAMPBELL, California, 18 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Centric Software, il leader di mercato del PLM (Product Lifecycle Management), ha lanciato soluzioni PLM specifiche per il settore food and beverage. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, cosmetici, beni di lusso e generi alimentari, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Collaborando con più di 450 marchi, retailer e produttori in oltre 30 paesi e coniugando le innovazioni della Silicon Valley e le best practice orientate dal mercato, Centric Software si è estesa con successo in molteplici settori. Vantando un tasso di fidelizzazione dei clienti del 99%, Centric sta ora portando le innovazioni, la comprovata velocità, l'intuitività del PLM e la metodologia Agile DeploymentSM al settore del food and beverage.

Centric PLMTM, la piattaforma di punta di Centric, è ricca di tecnologie leader di settore al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti (NPD), accelerare il time to market, ottimizzare gli assortimenti di prodotti, ridurre il costo dei beni venduti (COGS) e facilitare lo sviluppo del private label e la co-creazione con i fornitori, nel rispetto dei requisiti di qualità e di conformità.

"Centric Food and Beverage PLM mette a disposizione la potenza, la maturità e l'agilità della piattaforma Centric, coniugate alle innovazioni integrate di ideazione di prodotto orientata al consumatore, come la gestione del portafoglio di prodotti (PPM), i flussi di lavoro del PLM, end-to-end (CAD neutral) 3D e social (Slack, Teams e altri), un portale di collaborazione con i fornitori per il sourcing e la co-creazione con i produttori, la gestione del calendario, l'integrazione con altri sistemi aziendali (ERP, e-commerce, ecc.) e molto, molto altro ancora", dichiara Ron Watson, VP of Product di Centric Software. "Oltre a tutto questo, abbiamo anche sviluppato innovazioni specifiche per le esigenze del settore Food and Beverage, tra cui gestione della formulazione, sviluppo del packaging, controllo di artwork, etichettatura e connessioni API aperte a database nutrizionali quali USDA e CIQUAL."

"L'ingresso di Centric nel mercato dei generi alimentari e delle bevande è un'evoluzione naturale per un'azienda che spinge sempre al massimo la propria expertise nel settore del PLM," sostiene Predrag (PJ) Jakovljevic, Principal Analyst, Enterprise Applications della società di consulenza mondiale, Technology Evaluation Centers (TEC) www3.technologyevaluation.com. "Negli ultimi anni, abbiamo visto Centric passare con successo dai settori della moda e dei beni di consumo a svariati altri, quali l'arredamento, la cosmesi e il retail multicategoria, facendolo sempre con una profonda e specifica competenza di settore. Le soluzioni Centric sono sempre potenti, altamente configurabili e in grado di gestire più categorie di prodotti all'interno della stessa piattaforma. Vediamo che Centric sta portando, anche nell'ambito del Food and Beverage, la vasta esperienza maturata in anni di implementazioni PLM di successo, associata a una suite completa di intuitive soluzioni PLM web-based, app mobili e innovazioni inedite per il settore, quali le board digitali connesse al PLM per una collaborazione visiva tra i team."

Wicked Foods, una delle maggiori aziende americane di prodotti alimentari a base vegetale, ha scelto Centric PLM come partner per la trasformazione digitale. Sottoposto a un rigoroso processo di selezione, Centric é risultato essere la scelta giusta dal punto di vista operativo, strategico e culturale e il team Centric ha mostrato di possedere il giusto equilibrio di esperienza, flessibilità e competenza per le esigenze dell'azienda.

"In qualità di brand con un'impronta globale che opera con alcuni dei retailer tecnicamente e logisticamente più avanzati del mondo, abbiamo bisogno di un'infrastruttura cui poterci affidare per gestire le complessità della nostra attività," dichiara Paul White, COO di Wicked Foods. "Lanciare contemporaneamente decine di prodotti in diversi paesi con requisiti unici per ingredienti ed etichettatura, tempistiche diverse per i rivenditori, modelli di distribuzione centralizzati, numerose supply chain e standard di conformità richiede una soluzione di prim'ordine quale Centric PLM."

L'azienda cinese di condimenti e spezie, SNS Food, ha di recente scelto, per un progetto di trasformazione digitale, Centric PLM per sostituire molti sistemi diversi e disconnessi tra loro e consentire un flusso di dati centralizzato e semplificato incentrato sui prodotti.

"Collaborando con Centric, stiamo creando un database di prodotti integrati che include materie prime, formule, normative, materiali e packaging, nonché raggiungendo la standardizzazione e la digitalizzazione per iniziative di innovazione," spiega Ms. Zhang Min, CEO di SNS Food. "Ci aspettiamo di migliorare la competitività con valutazioni di mercato rapide e sensate. Un buon prodotto e un buon modello di business significano competitività a lungo termine, persino durante una pandemia."

Milarex, un'azienda internazionale di prodotti ittici in rapida crescita, si è rivolta a Centric PLM per creare le basi per l'attuale e la futura espansione della propria attività.

"Stiamo scalando velocemente e abbiamo bisogno di sistemi più professionali per far fronte alle crescenti dimensioni della nostra azienda e porre le basi per una crescita ancora maggiore," afferma Anders Wilhelmsen, Head of Sustainability and Marketing di Milarex.

Pawel Ołubiec, Head of IT di Milarex, aggiunge: "Vogliamo che i nostri team si concentrino su attività a valore aggiunto, anziché star sempre a cercare dati, e di sicuro non vogliamo che informazioni errate o incomplete ci rallentino."

"Siamo molto orgogliosi di annunciare il lancio di Centric Food and Beverage PLM", dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "I nostri esperti di settore e gli sviluppatori hanno lavorato duramente in collaborazione con le più importanti aziende Food and Beverage per comprenderne le esigenze in costante evoluzione. Le innovazioni di Centric includono funzionalità specificamente concepite per promuovere il successo delle aziende di generi alimentari e bevande e siamo impazienti di realizzare più partnership di innovazione con clienti di questo settore alla ricerca di soluzioni di trasformazione digitale."

Scopri di più su Centric Food and Beverage PLM

Richiedi Una Demo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1511795/Centric.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg