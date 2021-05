Stellantis: al via jv Mobiledrive con Foxconn per accelerare sviluppo tecnologie

18 maggio 2021 a

Torino, 18 mag. - (Adnkronos) - Stellantis e Foxconn (Hon Hai Precision Industry) in collaborazione con la sua società sussidiaria Fih Mobile hanno siglato un memorandum d'intesa non vincolante per dare vita a Mobile Drive, una joint venture 50/50, che mira a velocizzare i tempi di sviluppo per fornire esperienze innovative agli automobilisti, rese possibili da elettronica di consumo avanzata, interfaccia Hmi e servizi che supereranno le aspettative dei clienti.

Mobile Drive unirà l'esperienza di Stellantis nella progettazione dei veicoli a 360° e le sue competenze ingegneristiche, con la capacità di Foxconn di sviluppare a livello globale software e hardware per smartphone e elettronica destinata al consumatore finale. Un mix che posizionerà Mobile Drive in prima linea nello sforzo globale per fornire nuove frontiere di informazioni a bordo del veicolo e di capacità di intrattenimento, connesse senza soluzione di continuità all'interno e all'esterno dei veicoli in cui sono installate.