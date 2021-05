Covid: Conte, 'ok a gradualità aperture, chi soffia su fuoco pensa a sondaggi non a Paese'

18 maggio 2021 a

a

a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Non esiste altro criterio per affrontare la pandemia se non quello della gradualità, della ragionevolezza. Per riaprire e non tornare più indietro è necessario procedere con adeguata proporzionalità in ogni decisione. È una convinzione che con il Movimento 5 Stelle abbiamo condiviso da subito e che oggi ribadiamo con convinzione, dopo che i fatti stanno premiando la determinazione della nostra linea. Allestire improvvisate raccolte firme o soffiare sul fuoco del disagio del Paese non serve: lo testimonia, d'altronde, anche la repentina retromarcia di chi fino a ieri urlava contro le scelte più logiche e ragionate. La rabbia e la frustrazione di operatori economici e cittadini meritano rispetto, vanno ascoltate e tenute in considerazione. Non vanno strumentalizzate". Lo scrive su Facebook l'ex premier e leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte.

"Questa pandemia non si può combattere con la pancia: dobbiamo usare la testa e i numeri, perché la politica deve poter contare sul supporto della scienza senza esimersi dalla responsabilità di operare le scelte nell'interesse comune. Chi farnetica di scorciatoie o di facili soluzioni sta pensando ai sondaggi e non al bene del Paese. Chi lavora senza proclami su traiettorie percorribili non è un 'rigorista': semplicemente tiene davvero all'Italia e vuole più di tutti un rapido ritorno alle nostre sacrosante libertà", conclude.