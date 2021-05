Scuola, Giannelli (presidi): "Non possiamo ignorare tema gender, tocca a noi preparare i giovani"

18 maggio 2021 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - La questione gender "è una problematica già presente nelle scuole e che dunque non possiamo ignorare: a noi spetta il compito di preparare le nuove generazioni a gestire la complessità sociale con serenità e col massimo rispetto reciproco". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, intervenendo nel dibattito sulla questione gender a scuola.

"Le scuole sono in grado di trattare qualsiasi argomento - prosegue Giannelli - Quello dell'identità di genere, in particolare, è un tema scottante che non può essere solo oggetto di prese di posizione ideologiche. La scuola è, per eccellenza, luogo di crescita, conoscenza e confronto; naturalmente, tutto questo deve avvenire nel rispetto della sensibilità di ciascuno".

"E' necessario - conclude - formare il personale scolastico mettendolo in condizioni di affrontare le situazioni esistenti nelle varie realtà, facendo ricorso a professionisti adeguatamente preparati".

