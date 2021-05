Wedding, Auletta (Impero Couture): "Green pass ai matrimoni eccessivo, e si poteva ripartire prima"

18 maggio 2021 a

a

a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Purtroppo le decisioni del nostro mondo continuano ad essere affidate alla politica quando invece la politica non sa come vive e come funziona il comparto del wedding. Io gestisco 300 negozi e in due stagioni ho perso 13 milioni e mezzo di fatturato. Ho sempre sostenuto la linea della ripartenza anche quando il mondo della ristorazione lavorava e noi eravamo totalmente fermi. Si poteva continuare a festeggiare i matrimoni evitando balli e assembramenti, sarebbe stato necessario prendere solo alcuni accorgimenti". Lo ha detto all'AdnKronos Luigi Auletta, responsabile wedding e cerimonia di Confesercenti Campania e presidente della maison Impero Couture.

"Ora poi - ha aggiunto - è uscita fuori la questione del green pass obbligatorio che reputo una misura eccessiva, che si poteva concedere immediatamente a questo punto. Non capisco perché una persona può andare liberamente al ristorante senza nessun tampone e poi se il giorno dopo ha un matrimonio è invece obbligato a fare il green pass. Inoltre, è stata introdotta la figura del covid manager che avevo già richiesto personalmente lo scorso 24 febbraio. Dal mio punto di vista doveva essere una figura professionale e poliedrica in grado di lavorare in sala e, allo stesso tempo, di controllare il comportamento degli ospiti. Il covid manager non avrà questo duplice ruolo invece, e già che nel suo nome ci sia la parola 'covid' fa pensare a una figura ospedaliera piuttosto che a un operatore del mondo del wedding".