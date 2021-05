Covid Italia oggi, 4.452 contagi e 201 morti: bollettino 18 maggio

18 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 4.452 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 18 maggio, secondo i dati della Protezione Civile nel bollettino regione per regione. Da ieri nelle regioni sono registrati nelle regioni altri 201 morti che portano il totale a 124.497. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 262.862 tamponi, l'indice di positività scende a 1,69%. Dopo le decisioni su coprifuoco, riaperture e zone, oggi si registra un ulteriore calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.689 (-65 da ieri), con 86 nuovi ingressi.

SARDEGNA

Sono 61 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo la tabella del bollettino di oggi, 18 maggio. Registrato inoltre un morto. Nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, sono 2.257 i test in più effettuati. Le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 205 (-6), 40 (+1) quelle in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 13.749 pazienti, i guariti in più sono 307. Dei 56.216 casi positivi complessivamente accertati, 14.681 (+14) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.553 (+22) nel Sud Sardegna, 5.102 (+12) a Oristano, 10.806 (+7) a Nuoro, 17.059 (+6) a Sassari.

CAMPANIA

Sono 598 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 18 maggio. Si registrano altri 30 morti,14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 16 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.029 tamponi molecolari. L'indice di positività è pari al 4,58%.

Dei 598 nuovi positivi, 198 sono risultati sintomatici. Sono 6.874 le persone decedute in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.910, il totale dei guariti sale a 328.681. In Campania sono 96 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.118 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

PUGLIA

Sono 407 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 maggio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 21 decessi. Nel dettaglio, secondo quanto reso noto dalla Regione che ha stilato il bollettino epidemiologico quotidiano sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della salute, su 11.684 test per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 407 casi positivi: 125 in provincia di Bari, 58 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia Bat, 24 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 51 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Ieri i nuovi contagi erano 145 su 4.330 tamponi. Sono stati registrati 21 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. Stesso numero ieri. Sono morte in Puglia 6.304 persone per l'epidemia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.396.787 test. Sono 203.808 i pazienti guariti mentre ieri erano 202.584 (+1.224). I casi attualmente positivi sono 36.789 mentre ieri erano 37.627 (-838). I pazienti ricoverati sono 1.159 mentre ieri erano 1.223 (-64). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 246.901.

TOSCANA

Sono 291 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "Non avevamo un dato così basso di nuovi positivi giornalieri dal 19 Gennaio 2021 (241 casi), non abbassiamo la guardia!", scrive Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 291 su 19.713 test di cui 9.409 tamponi molecolari e 10.304 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,48% (4,7% sulle prime diagnosi)", aggiunge, evidenziando che i vaccini attualmente somministrati sono 1.722.210.

MARCHE

Sono 115 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 18 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3535 tamponi: 1845 nel percorso nuove diagnosi (di cui 669 nello screening con percorso Antigenico) e 1690 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 115 (11 in provincia di Macerata, 8 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro-Urbino, 19 in provincia di Fermo, 36 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (28 casi rilevati), contatti in setting domestico (13 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (39 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 669 test e sono stati riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'1%.

BASILICATA

Sono 85 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 18 maggio. Si registrano altri 3 morti.

Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.732 (-55), di cui 4.623 in isolamento domiciliare. Sono 19.858 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 546 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 109 (-6): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 30 in pneumologia, 3 in medicina d'urgenza, 3 in medicina interna Covid, 5 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 23 nel reparto di malattie infettive, 10 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9 (+1). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 345.345 tamponi molecolari, di cui 317.001 sono risultati negativi, e sono state testate 198.183 persone.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 42 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 18 maggio, in Friuli Venezia Giulia. Di questi, 32 casi sono stati rilevati su 3.848 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dello 0,94%. Mentre gli 6 con 3.423 i test rapidi antigenici realizzati (0,18%). Nella giornata odierna si registrano 2 morti, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 15 mentre scendono a 65 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.770.

ABRUZZO

Sono 33 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 18 maggio. Si registrano altri 3 morti, che portano a 2.460 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19.

Sono complessivamente 73.295 i casi positivi al virus registrati in Abruzzo. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 3 residenti in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Dei morti registrati nelle ultime 24 ore, 2 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

VALLE D'AOSTA

Sono 9 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 18 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Da inizio emergenza il totale complessivo dei pazienti affetti da Covid è di 11.402. Ventisei i ricoverati in ospedale per Covid, di cui tre in terapia intensiva, mentre sono 358 quelli in isolamento domiciliare. I guariti sono oggi 10.546, 63 in più rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 124.283, 845 in più, di cui 29.754 processati con test antigenico rapido. Da inizio emergenza i decessi nella Regione sono stati 469.

EMILIA ROMAGNA

Sono 331 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 19 morti. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 380.246 casi di positività, 331 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.655 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,3%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 149 (-7 rispetto a ieri), 1.003 quelli negli altri reparti Covid (-59).